Kayak si ribalta nel fiume a Capaccio: uomo trovato morto in acqua

Dramma nel territorio di Capaccio Paestum, dove i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione di soccorso rivelatasi purtroppo fatale. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un kayak ribaltato nelle acque del fiume, in località Via Sandro Pertini (SRexSS166).

Il ritrovamento del corpo

All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno individuato il kayak capovolto e, poco dopo, il corpo esanime dell’uomo. Immediato l’intervento della squadra fluviale dei Vigili del Fuoco, già operativa nell’area, che ha provveduto al recupero della salma.

Indagini in corso

Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per chiarire le cause dell’incidente e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi, mentre si lavora anche per l’identificazione della vittima.

Intervento dei soccorsi

L’operazione ha visto impegnati i Vigili del Fuoco specializzati nel soccorso fluviale, intervenuti con tempestività lungo il corso d’acqua. La zona è stata messa in sicurezza per consentire tutte le verifiche del caso.