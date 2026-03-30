Giugliano, furti negli spogliatoi del Pronto Soccorso: la CISL FP denuncia episodi ripetuti e chiede più sicurezza

Tornano al centro dell’attenzione i problemi di sicurezza negli ospedali: la CISL FP ha inviato una segnalazione ufficiale al Direttore Sanitario, Dr. Nunzio Quinto, denunciando episodi di furti e forzature negli armadietti del personale all’interno degli spogliatoi del Pronto Soccorso del San Giuliano di Giugliano. Secondo quanto riportato dal sindacato, non si tratterebbe di un caso isolato ma di una situazione già verificatasi in passato, che continua a generare preoccupazione e sfiducia tra gli operatori sanitari.

Spogliatoi nel mirino: cresce l’allarme sicurezza

La denuncia evidenzia come diversi lavoratori abbiano segnalato la forzatura degli armadietti personali, con il rischio concreto di furti di effetti personali. Una situazione che, oltre a ledere i diritti dei dipendenti, incide negativamente anche sul benessere lavorativo e sull’organizzazione del servizio sanitario. Il clima tra il personale, si legge nella nota, sarebbe sempre più segnato da disagio e insicurezza.

CISL FP: “Servono interventi urgenti”

Il sindacato chiede un intervento immediato per rafforzare le misure di sicurezza negli spogliatoi del Pronto Soccorso. Tra le proposte avanzate: l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree comuni, nel rispetto della normativa sulla privacy, e l’introduzione di controlli sugli accessi tramite badge elettronici o chiavi dedicate. Richiesto anche un aumento delle verifiche periodiche da parte degli organi competenti.

Obiettivo: tutelare il personale sanitario

“La sicurezza dei lavoratori è fondamentale per garantire il corretto funzionamento dei servizi sanitari”, sottolinea la CISL FP, auspicando un rapido riscontro e l’adozione di provvedimenti concreti.