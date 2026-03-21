Un ingente quantitativo di abbigliamento e accessori contraffatti è stato sequestrato dai carabinieri nel quartiere Pendino, a ridosso di piazza Garibaldi. Il valore della merce, destinata al mercato illecito, è stimato in circa 30mila euro.

Napoli, maxi sequestro di capi contraffatti d’alta moda in centro: denunciato un 33enne

L’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio condotto dai militari della stazione Napoli Borgoloreto. In via Chioccarelli i carabinieri hanno notato un uomo, di origine magrebina, intento a trasportare alcuni borsoni. Alla vista dei militari, l’uomo ha abbandonato i sacchi tentando la fuga e rifugiandosi in uno stabile al civico 32. Dopo una colluttazione è riuscito a far perdere le proprie tracce. Insospettiti, i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nello stabile. Durante le verifiche è stato individuato un appartamento dal quale è uscito un 33enne marocchino. L’uomo è stato fermato e sottoposto a perquisizione domiciliare.

All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti 486 articoli tra capi di abbigliamento e accessori riportanti marchi contraffatti di note griffe, tra cui Louis Vuitton, Lacoste, Dolce & Gabbana e Valentino. La merce, confezionata e imballata, era pronta per la distribuzione. Il 33enne è stato denunciato per ricettazione. I carabinieri proseguono le indagini per accertare eventuali collegamenti con una rete più ampia di produzione e distribuzione di merce falsa nella zona.