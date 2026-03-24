Momenti di tensione nella serata di ieri a Trentola Ducenta, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa sono intervenuti a seguito di una segnalazione di una lite in corso da parte di alcuni residenti.

Trentola Ducenta, lite in casa: 33enne denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale

L’intervento è scaturito da una richiesta del vicinato che aveva segnalato, attraverso il Numero Unico di Emergenza Europeo “112”, una violenta lite all’interno di un’abitazione situata in pieno centro. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno accertato la presenza di due cittadini di origine nigeriana ancora impegnati in un’accesa discussione, verosimilmente innescata da futili motivi.

Durante le operazioni di identificazione delle persone coinvolte, una donna 33enne, domiciliata nell’abitazione teatro dell’intervento, avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dei militari. La stessa avrebbe iniziato a inveire animatamente contro di loro, opponendo resistenza e proferendo frasi offensive nei loro confronti, arrivando ad aggredirli verbalmente e a oltraggiarli, con espressioni ritenute lesive dell’onore e del decoro dei pubblici ufficiali. Al termine delle verifiche, la donna è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.