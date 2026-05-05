Lago Patria, Ragosta: “Verso avvio lavori per il progetto Circumlago”

Si è discusso nella giornata di ieri, lunedì 4 maggio, nel corso del consiglio comunale, della situazione del Lago Patria, con particolare attenzione ai problemi legati all’inquinamento delle acque. Nelle ultime settimane, infatti, è stata segnalata con sempre maggiore frequenza la presenza di schiuma sia nei pressi dell’idrovora che lungo le sponde del lago, un fenomeno che ha riacceso l’allarme tra cittadini e istituzioni.

Inquinamento Lago Patria: istituito un tavolo tecnico

Proprio per affrontare in maniera strutturata la questione, è stata annunciata l’istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio ambientale, che avrà il compito di analizzare le cause dell’inquinamento, verificare lo stato delle acque e individuare eventuali interventi urgenti per la tutela dell’ecosistema. L’obiettivo è quello di garantire controlli costanti e una maggiore trasparenza sulle condizioni del lago, uno dei punti naturalistici più importanti del territorio.

Nel frattempo, torna al centro del dibattito anche il progetto “Circumlago”, pensato per la riqualificazione dell’area di Lago Patria. Si tratta di un intervento atteso da anni, rimasto a lungo fermo, ma che potrebbe finalmente vedere una svolta. Durante il consiglio comunale, il consigliere Ragosta ha infatti annunciato importanti novità, lasciando intendere che il progetto potrebbe essere presto sbloccato.