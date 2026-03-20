Lite degenera in violenza a Villaricca. Un 33enne è stato arrestato dopo aver strappato a morsi l’orecchio del proprietario del suo immobile. Alla base del litigio, l’incertezza sulle responsabilità della mancanza d’acqua, se attribuibili al proprietario o agli enti. Il confronto, avvenuto nella rampa delle scale, è rapidamente degenerato in una colluttazione.

Villaricca, lite degenera in violenza: 33enne strappa l’orecchio al proprietario di casa

Da oltre una settimana i residenti di un condominio sono alle prese con disservizi idrici, solo parzialmente risolti nonostante l’intervento di Comune e Regione. Nel pomeriggio di ieri, all’interno dello stabile di proprietà di un 63enne, la tensione tra gli affittuari e il locatore è sfociata in una violenta discussione.

Secondo quanto ricostruito, il 63enne avrebbe colpito con un pugno un affittuario di 33 anni. Quest’ultimo avrebbe reagito mordendo l’orecchio del proprietario e provocandogli il distacco di parte del padiglione auricolare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Il 63enne è stato trasportato in ospedale, dove resta in osservazione per le lesioni riportate. Il 33enne è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa di giudizio con l’accusa di lesioni personali aggravate.