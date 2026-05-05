Giugliano, adottata determina per i lavori di via Santa Caterina: svolta più vicina

Dopo ben 8 anni è stata pubblicata la gara per i lavori di via Santa Caterina da Siena a Giugliano. La strada, chiusa dal 2018 a seguito del cedimento del sistema fognario, è a un passo dalla svolta, almeno per l’avvio dei lavori di rifacimento finanziati dalla Regione con 19 milioni di euro.
Ora con la pubblicazione del bando si dovranno attendere i tempi tecnici per l’assegnazione alla ditta vincitrice della gara. Un iter burocratico che, una volta completato, permetterà di dare finalmente il via al cantiere per il rilancio e la riqualificazione di un’intera zona che la città attende da anni.