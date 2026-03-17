Colpi a raffica nelle aree di servizio, arrestato 43enne dopo inseguimento in Tangenziale: nel bagagliaio merce rubata

Nella giornata di mercoledì, gli agenti hanno arrestato un 43enne di Teverola con l’accusa di furto aggravato, ritenuto responsabile di numerosi colpi nei market delle aree di servizio tra Napoli, Caserta e Avellino.

Fermato dopo un tentativo di fuga

L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale Napoli Nord, impegnati in un servizio di prevenzione. L’uomo è stato notato nei pressi del market dell’area di servizio San Pietro, mentre si aggirava con atteggiamento sospetto. Alla vista della pattuglia, il 43enne si è dato alla fuga dirigendosi a forte velocità verso la Tangenziale di Napoli, ma è stato bloccato poco dopo dagli agenti.

Scoperta la merce rubata

Durante il controllo, all’interno del veicolo è stato rinvenuto un ingente quantitativo di prodotti alimentari, nascosti con cura. L’uomo non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione sulla provenienza della merce. Gli accertamenti successivi hanno permesso di collegare il 43enne a una lunga serie di furti avvenuti negli ultimi mesi, a partire da ottobre 2025, in diverse aree di servizio tra Campania e province limitrofe, tra cui Napoli, Casoria, Pomigliano d’Arco, Marigliano e Avellino.

Auto rubata e refurtiva recuperata

Ulteriori verifiche hanno inoltre rivelato che l’auto utilizzata dall’uomo era provento di furto, denunciato nel marzo 2023 a Sant’Egidio del Monte Albino. Sia il veicolo che la merce sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari.