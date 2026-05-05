Da Napoli a Benevento per rapinare la farmacia, due arresti

Due uomini residenti a Napoli sono stati arrestati dalla Squadra Mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica guidata da Nicola D’Angelo. I due sono gravemente indiziati di una rapina pluriaggravata ai danni di una farmacia del capoluogo sannita.

Il colpo pianificato: sopralluogo e rapina

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’episodio risale allo scorso 8 aprile. I due avrebbero agito seguendo una strategia ben precisa: prima un sopralluogo per studiare movimenti e orari dell’attività commerciale, poi, poche ore dopo, l’azione. Entrati in farmacia, avrebbero minacciato il personale con un taglierino, riuscendo a impossessarsi del denaro presente in cassa.

La fuga dopo la rapina e il tentativo di reazione

Dopo il colpo, i due si sono dati alla fuga, nonostante il tentativo di reazione da parte del personale presente, che ha provato a opporsi ai malviventi.

Custodia cautelare in carcere: “pericolosità sociale”

Il gip ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere ritenendo concreto il rischio di reiterazione del reato. Secondo la Procura, la decisione è legata alla pericolosità sociale degli indagati, desunta anche dai precedenti penali. “L’intervento – si legge in una nota – è finalizzato a garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino della serenità nel tessuto commerciale”.