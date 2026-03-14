Maxi sequestro di merce contraffatta a San Giorgio a Cremano: scoperto showroom del falso

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Napoli contro il mercato della contraffazione e la vendita di prodotti falsi. I militari del Comando Provinciale hanno scoperto un vero e proprio “showroom del falso”, sequestrando oltre 25mila capi di abbigliamento e accessori contraffatti e denunciando quattro persone. L’operazione, eseguita il 6 febbraio 2026 su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, rientra nell’ambito di un’intensificazione delle attività di contrasto alla contraffazione e di tutela del Made in Italy.

Scoperta la filiera del falso a Napoli

Le indagini sono state condotte dai militari del Gruppo Pronto Impiego Napoli, che sono riusciti a individuare una vera e propria filiera di approvvigionamento e distribuzione di merce contraffatta. Nel corso degli accertamenti è stato identificato uno dei grossisti della merce falsa, ritenuto fornitore dei successivi rivenditori al dettaglio operanti nel capoluogo partenopeo. Gli investigatori hanno quindi individuato il locale utilizzato come punto di stoccaggio e distribuzione, situato nel territorio di San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli.

Un “centro commerciale del falso” nascosto dietro un tendaggio

All’interno di un ampio locale di circa 530 metri quadrati, occultato da un apposito tendaggio, i finanzieri hanno scoperto un vero e proprio centro commerciale del falso. Gli scaffali in legno erano ricolmi di abbigliamento e accessori contraffatti, accuratamente suddivisi per tipologia e marchio, come in un normale negozio. Tra i brand falsificati rinvenuti figuravano oltre 40 note griffe internazionali, tra cui: Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent (YSL) e Fendi. Sequestrate anche riproduzioni di orologi Rolex, oltre a penne di lusso Cartier e Mont Blanc.

Sala spedizioni per rifornire il mercato parallelo

Nel corso del controllo è stata scoperta anche un’area adiacente allo showroom utilizzata come centro spedizioni. All’interno erano presenti numerosi scatoloni già etichettati e pronti per la distribuzione, destinati ad alimentare il mercato parallelo della merce contraffatta.

Sequestrati oltre 25mila articoli e quattro denunciati

Al termine dell’operazione, la Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro di oltre 25mila articoli contraffatti. Quattro persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Napoli con le accuse di: detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.