Dramma nella mattinata di ieri a Napoli, dove un uomo, Silvio Frigerio, noto archittetto napoletano, ha perso la vita all’interno della metropolitana Linea 1. L’episodio si è verificato intorno alle 9 presso la stazione Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella.

Napoli, malore alla stazione della metro del Vomero: muore noto architetto

Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe sentito male mentre si trovava sulla banchina in attesa del convoglio, accasciandosi improvvisamente davanti ad altri passeggeri. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. L’accaduto ha comportato la sospensione del servizio nella stazione, rimasta chiusa per oltre due ore per permettere i soccorsi e le verifiche del caso, con ripercussioni sulla circolazione della linea.

I funerali

Stimato architetto ed artista – lavorava soprattutto con ceramiche e fotografie – Silvio Frigerio era molto apprezzato a Napoli e, nel corso della sua carriera, ha partecipato a tanti eventi e mostre. I funerali di Silvio Frigerio si terranno domani, lunedì 13 aprile, alle ore 16, nella chiesa dell’Immacolata, nell’omonima piazza Immacolata, al Vomero, quartiere collinare di Napoli.