Aversa, sopralluogo all’isola ecologica di via Perugia. I residenti: “Si riconverta opera, qui noi malati di tumori”

Aversa. In via Perugia l’aria è diventata irrespirabile, dentro e fuori le palazzine Unrra Casas. L’olezzo proveniente dall’ex isola ecologica, situata tra gli alloggi popolari, il distretto sanitario 17 dell’Asl di Caserta e il centro vaccinale, che affacciano su viale Europa, è ormai insostenibile. Eppure i residenti sono costretti a conviverci quotidianamente. L’isola ecologica, chiusa nel 2020 insieme a quella di via Cappuccini, nel tempo si è trasformata in una vera e propria discarica abusiva.

Una situazione particolarmente grave in via Perugia, considerata la vicinanza del sito alle abitazioni e ai presidi sanitari. Secondo quanto denunciato dai residenti, durante la notte ignoti sversano illegalmente sacchetti all’interno dell’area, il cui accesso risulta facilmente raggiungibile. Non solo cumuli di spazzatura: tra i materiali presenti vi sarebbe anche amianto, con evidenti rischi per la salute pubblica. Per questo i cittadini chiedono che l’area resti definitivamente chiusa e che venga riconvertita in uno spazio utile al quartiere, come un parco giochi o un centro per anziani, servizi che – denunciano – mancano nella zona degli alloggi popolari.

Proprio per verificare le condizioni di degrado e lo stato di abbandono del sito, questa mattina alcuni esponenti del Partito Democratico hanno effettuato un sopralluogo nell’area. Presenti il consigliere regionale Marco Villano e il consigliere comunale di minoranza Marco Girone, accolti da un gruppo di residenti. Sul posto anche rappresentanti dell’amministrazione Matacena, come l’assessora all’Igiene urbana Giulia Lauriello e il presidente del consiglio comunale Giovanni Innocenti. “Iniziamo prima una bonifica. Naturalmente c’è l’esigenza di non mantenere qui un’isola ecologica, non solo perché ci sono abitazioni, ma anche perché sono presenti due poli sanitari. Faremo i lavori: abbiamo già ripulito l’area e puliremo anche la guardiola. Poi, per decidere cosa realizzare, serviranno i tempi necessari”, ha dichiarato l’assessora Lauriello.

“Questa isola ecologica sta diventando una discarica abusiva. Abbiamo chiesto questo sopralluogo proprio a seguito delle giuste e legittime lamentele dei cittadini. Ora verificheremo che le operazioni di bonifica e pulizia vengano effettuate nel più breve tempo possibile”, ha aggiunto il consigliere Villano.

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