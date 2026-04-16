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Assalto alla banca, panico tra i clienti: folla di “cassettisti” davanti alla filiale

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Una folla di clienti, ma soprattutto di possessori di cassette di sicurezza, sta assediando in queste ore la filiale bancaria di piazza Medaglie d’Oro, nel tentativo di ottenere risposte e capire che fine abbiano fatto i propri averi dopo la clamorosa rapina.

La tensione è cresciuta rapidamente nel corso del pomeriggio, quando ha iniziato a circolare con insistenza la notizia che il bottino del colpo sarebbe legato in gran parte proprio alle cassette di sicurezza. Una voce che ha fatto scattare il panico tra i correntisti.

In pochi minuti decine di persone si sono riversate all’esterno dell’istituto di credito, dando vita a un vero e proprio assedio spontaneo. C’è chi chiede informazioni, chi pretende chiarimenti e chi, visibilmente preoccupato, prova a mettersi in contatto con il personale della banca per avere conferme sulla sorte dei propri beni.

Sul posto si registrano momenti di forte tensione e apprensione, con clienti in attesa di capire se e quanto sia stato sottratto dai propri depositi. Una situazione delicata, mentre proseguono le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire l’entità del bottino e individuare i responsabili del colpo.

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