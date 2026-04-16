Assalto alla banca, panico tra i clienti: folla di “cassettisti” davanti alla filiale

Una folla di clienti, ma soprattutto di possessori di cassette di sicurezza, sta assediando in queste ore la filiale bancaria di piazza Medaglie d’Oro, nel tentativo di ottenere risposte e capire che fine abbiano fatto i propri averi dopo la clamorosa rapina.

La tensione è cresciuta rapidamente nel corso del pomeriggio, quando ha iniziato a circolare con insistenza la notizia che il bottino del colpo sarebbe legato in gran parte proprio alle cassette di sicurezza. Una voce che ha fatto scattare il panico tra i correntisti.

In pochi minuti decine di persone si sono riversate all’esterno dell’istituto di credito, dando vita a un vero e proprio assedio spontaneo. C’è chi chiede informazioni, chi pretende chiarimenti e chi, visibilmente preoccupato, prova a mettersi in contatto con il personale della banca per avere conferme sulla sorte dei propri beni.

Sul posto si registrano momenti di forte tensione e apprensione, con clienti in attesa di capire se e quanto sia stato sottratto dai propri depositi. Una situazione delicata, mentre proseguono le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire l’entità del bottino e individuare i responsabili del colpo.