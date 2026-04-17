Rapina alla banca del Vomero, ricerche della banda del buco in tutta Napoli

A Napoli proseguono senza sosta le ricerche dei rapinatori che ieri mattina hanno assaltato la filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella/Vomero. Le operazioni coinvolgono anche gli elicotteri della Polizia di Stato, che nel pomeriggio e nella serata di ieri hanno sorvolato diverse zone della città, dalla zona collinare ai Quartieri Spagnoli. Ulteriori controlli sono stati già effettuati nel sottosuolo, in particolare nei canali fognari.

Ricerche della banda del buco in tutta Napoli

Secondo le testimonianze delle persone presenti durante il colpo, i malviventi – almeno tre – erano armati di pistole e avevano il volto coperto da passamontagna con maschere raffiguranti attori. Durante l’azione hanno preso in ostaggio circa 25 persone, successivamente liberate.

Bottino ancora non quantificato

Dopo aver messo a segno la rapina, i banditi sarebbero riusciti a fuggire attraverso un foro praticato nel pavimento dell’istituto di credito. L’obiettivo principale sarebbero state le cassette di sicurezza, circa 300 quelle prese di mira. Proprio per questo motivo il bottino non è ancora quantificabile, non essendo presenti contanti nei locali della banca. Le forze dell’ordine sono ora impegnate a rintracciare i responsabili, mentre proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.