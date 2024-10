Accoltellato al culmine di una lite per motivi di viabilità. Un 21enne è attualmente curato presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, dov’è giunto grazie al trasporto in ambulanza.

Napoli, lite per motivi di viabilità: centauro 21enne accoltellato in strada

I carabinieri della Stazione Vomero sono intervenuti in via Morgen poco dopo le 12. Il giovane, 21 anni, era a bordo del suo scooter e avrebbe discusso con un altro motociclista, verosimilmente per motivi di viabilità. Questi lo avrebbe colpito alla gamba con un coltello.

Il ventunenne è stato portato in ambulanza al Cardarelli, in attesa di referto. Non si conoscono le sue condizioni. Intanto i carabinieri hanno avviato indagini per identificare il responsabile e chiarire la dinamica.