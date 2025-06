Un normale diverbio stradale si è trasformato in una brutale aggressione nella notte tra sabato e domenica in via Acton, all’angolo con Galleria della Vittoria.

Napoli, lite per motivi di viabilità: turisti aggrediti con spranghe e catene

Due uomini, a bordo della loro auto, sono stati assaliti da un gruppo di giovani in scooter armati di spranghe e catene, in un’escalation di violenza che ha richiesto l’intervento immediato della Polizia di Stato.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, intervenuti sul posto dopo una segnalazione alla Sala Operativa, i due automobilisti avrebbero avuto un alterco con tre scooter per motivi legati alla viabilità. Pochi minuti dopo, sarebbero stati aggrediti dagli stessi ragazzi.

Grazie a una rapida attività investigativa, gli agenti sono riusciti a identificare due dei responsabili: un 16enne e un 17enne, entrambi napoletani. I due minorenni sono stati rintracciati nella mattinata di ieri e denunciati per lesioni personali aggravate in concorso. Proseguono le indagini per risalire agli altri componenti del gruppo e per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.