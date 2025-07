Serata di violenza a Poggiomarino in via Roma, dove un uomo di 52 anni è stato pestato e accoltellato nei pressi di una pizzeria per motivi ancora da chiarire. I Carabinieri sono intervenuti al civico 44, allertati in seguito a una segnalazione che riferiva di una colluttazione.

Poggiomarino, lite in strada finisce nel sangue: 52enne pestato e accoltellato da giovanissimi

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe avuto un’accesa discussione con alcuni giovani, attualmente in fase di identificazione, sfociata poi in un’aggressione. L’uomo ha riportato ferite lacero-contuse, verosimilmente provocate da un’arma da taglio, al fianco sinistro e all’addome.

Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Sarno, le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata. I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare gli autori dell’aggressione. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza della zona.