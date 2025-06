Giovane accoltellato vicino a un pub di Mergellina dopo una lite: corsa in ospedale per 25enne

Ancora sangue sulla movida partenopea. Un ragazzo di 25 anni è stato ferito a coltellate nella serata di sabato 22 giugno nei pressi di un locale situato lungo corso Vittorio Emanuele, lato Mergellina.

Mergellina, movida violenta: 25enne accoltellato ai glutei al culmine di una lite

Il giovane è stato trovato sanguinante in un’area adibita a parcheggio, soccorso dal personale del 118 e successivamente trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Colpito più volte tra gluteo e gamba, è stato ricoverato in codice rosso, ma fortunatamente i medici hanno escluso che sia in pericolo di vita.

Sulla vicenda sta indagando la Polizia di Stato. Secondo il racconto della vittima, tutto sarebbe nato da una lite scoppiata per motivi futili in strada. Lo scontro verbale sarebbe rapidamente degenerato quando l’interlocutore, uno sconosciuto, ha estratto un coltello e lo ha aggredito, per poi darsi alla fuga.

La ricostruzione dell’accaduto è ancora in corso. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ottenere elementi utili per identificare l’aggressore e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Episodio simile sarebbe stato registrato ai Quartieri Spagnoli, dove ad avere la peggio è stato un 23enne originario di Ponticelli, anche lui raggiunto da diversi fendenti al culmine di una discussione.