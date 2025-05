È degenerata in violenza la festa per il pareggio del Napoli con il Parma. Un 22enne è stato accoltellato in via Edgardo Cortese, nel quartiere Arenella, da un giovane dopo l’accensione di un fumogeno.

Napoli, rimprovera giovani che accendono fumogeno dopo la partita: accoltellato in strada

Da una prima sommaria ricostruzione fornita dai carabinieri, pare che la vittima – un 22enne, dipendente di un’autorimessa – si sia avvicinato a una decina di ragazzi che avevano acceso un fumogeno, invitandoli ad allontanarsi perché pericoloso.

La reazione è stata delle peggiori. Uno dei giovani avrebbe estratto verosimilmente un coltello per poi colpire alla coscia destra il 22enne con un fendente per poi allontanarsi. La vittima è stata trasferita all’ospedale Cardarelli ed è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Vomero che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza.