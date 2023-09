È miracolosamente salvo il 27enne che era alla guida della Lamborghini schiantatasi in via Coroglio dopo una serata in discoteca. La supercar si è spezzata in due e le immagini dell’incidente hanno fatto il giro della rete.

Napoli, Lamborghini spezzata in due: ritirata patente al 27

La macchina era stata pesa a noleggio e il giovane la stava guidando dopo essere uscito da un locale della zona. Il conducente è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Paolo: le sue condizioni sembravano gravi, ma come ha appreso Fanpage.it, il ferito se l’è cavata con ferite lievi, giudicate guaribili con una prognosi di 30 giorni.

Per lui adesso arrivano però i guai con la legge. Infatti, la Polizia Municipale – i rilievi e le indagini sono stati effettuati dagli agenti dell’Infortunistica Stradale, agli ordini del capitano Antonio Muriano – ha ritirato la patente di guida al 27enne. Soprattutto, però, il giovane sarà denunciato alla competente Autorità Giudiziaria in quanto si è rifiutato di sottoporsi ai test per rilevare l’eventuale presenza di alcol o droga nel sangue.