Si sono presentati in caserma per sporgere denuncia in sella a uno scooter rubato. A finire nei guai due cittadini ghanesi di 28 e 38 anni residenti a Castel Volturno.

Castel Volturno, vanno in caserma per sporgere denuncia a bordo di scooter rubato e senza patente

Secondo quanto ricostruito, la coppia si è recata presso la Tenenza dei militari dell’Arma per presentare una denuncia di smarrimento, ma al loro arriva il piantone ha notato subito qualcosa che non andava: il mezzo a due ruote su cui i due erano arrivati era privo di targa. Così il militare ha approfondito i controlli, analizzando il telaio: recuperato il numero, è venuto fuori che lo scooter risultava appunto rubato.

Il proprietario ne aveva denunciato il furto in data 25 gennaio, ai poliziotti in servizio presso la Questura di Napoli. E così i due sono stati denunciati per ricettazione: quello alla guida, inoltre, anche per guida senza patente. Il motorino è stato invece sequestrato ed affidato ad una delle ditte convenzionate con le forze dell’ordine, in attesa di poter essere restituito al legittimo proprietario, a distanza di quattro mesi dalla denuncia di furto.