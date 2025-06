Controlli a tappeto nella serata di ieri, giovedì 20 giugno, ad Aversa, dove i Carabinieri della locale Compagnia, guidati dal tenente colonnello Ivano Bigica, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio nelle principali aree della movida. I controlli si sono concentrate tra via Salvo D’Acquisto, piazza Paul Harris, via Roma, piazza Vittorio Emanuele, parco Pozzi e via Seggio.

Aversa, controlli sulla movida: tre denunciati (due sono minori), sanzioni e sequestro di alimenti in un bar

Nel corso delle operazioni sono state controllate 280 persone e 170 veicoli. Elevate 40 sanzioni al codice della strada, principalmente per guida senza casco, senza patente, mancata copertura assicurativa e mancato uso delle cinture di sicurezza.

Tre le persone denunciate. Un 57enne di Aversa è stato deferito per oltraggio a pubblico ufficiale e vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e delle forze armate: l’uomo avrebbe insultato i militari intervenuti per sanzionare il figlio, sorpreso alla guida di una moto senza casco. Gli altri due denunciati sono minorenni: uno è stato sorpreso alla guida senza patente e trovato in possesso di un coltello; l’altro è recidivo per guida senza patente nel biennio.

Nel mirino anche due esercizi commerciali. Un bar è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico, avendo sistemato tavoli e sedie sul marciapiede senza autorizzazione. In un secondo locale i militari dell’Arma hanno trovato cibo privo di tracciabilità e in cattivo stato di conservazione. È scattato il sequestro degli alimenti, con una sanzione amministrativa di 1.500 euro per i titolari dell’attività commerciale. L’ operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e legalità nelle zone maggiormente frequentate nelle ore serali e notturne.