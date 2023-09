Un terribile incidente è avvenuto questa notte in via Coroglio a Bagnoli, quartiere di Napoli. Un giovane di 27 anni, a bordo di una Lamborghini di colore grigio si è schiantato contro un muro per cause ancora in fase di accertamento. L’auto di lusso, presa a noleggio, si è spezzata in due dopo il tremendo impatto.

Napoli, schianto in Lamborghini: la super car si spezza in due

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il conducente all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Nonostante ferite e traumi riportati dopo lo scontro, il giovane non sarebbe in pericolo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli che hanno svolto tutti i rilievi del caso per determinare con precisione l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il rocambolesco incidente ha attirato anche la curiosità di alcuni cittadini, che su Facebook hanno condiviso le impressionanti immagini di quello che rimane della Lamborghini.