Investito mentre attraversa la strada. È successo a Fuorigrotta, in via Caio Duilio, poco prima delle 15.

Fuorigrotta, pedone investito mentre attraversa la strada: è in fin di vita

Come spiega Fanpage, il pedone stava attraversando la carreggiata quando sarebbe stato investito da un’automobile. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, guidati dal Comandante Vincenzo Cirillo, e coordinati dal Comandante Generale Ciro Esposito.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 con l’ambulanza che hanno trasportato il ferito in ospedale: versa attualmente in gravissime condizioni e in pericolo di vita. Spetterà ai caschi bianchi, dopo aver effettuato i rilievi, accertare la dinamica e le eventuali responsabilità.

Foto: archivio