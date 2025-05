Si chiamava Raffaele Iavarone e aveva 50 anni la vittima dell’incidente avvenuto nella tarda serata di sabato 18 maggio a Villa Literno. L’impatto fatale intorno alle 23:30. Raffaele è stato investito da un’auto lungo Viale dei Mille, nei pressi del bar “La Sosta”. Il 50enne è deceduto sul colpo.

Villa Literno, dramma nei pressi del bar “La Sosta”: pedone investito e ucciso da Jeep

Secondo quanto riporta Casertanews.it, l’uomo stava camminando sul margine della strada quando è stato colpito da una vettura guidata da un 21enne residente nella zona. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, con l’arrivo di un’ambulanza del 118. Tuttavia, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, a causa delle gravi lesioni riportate.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per comprendere con esattezza la dinamica dell’incidente. L’area è stata messa in sicurezza e delimitata per consentire le indagini e facilitare l’intervento degli operatori. Il conducente del veicolo, visibilmente sotto shock, si è immediatamente fermato ed è rimasto a disposizione delle forze dell’ordine. Sono attualmente in corso gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità.