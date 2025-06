Una donna di 59 anni è stata violentemente aggredita nel pomeriggio del 14 giugno all’interno di un supermercato in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta, dopo aver rimproverato un gruppo di adolescenti che tentava di saltare la fila alla cassa. I sei minorenni, tutti residenti nel quartiere Pianura, si sono poi spostati in una vicina pasticceria, dove sono stati rintracciati e identificati dai carabinieri.

Fuorigrotta, rimprovera ragazzini che non rispettano la fila: 59enne pestata dal branco

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, come spiega Il Corriere del Mezzogiorno, la donna sarebbe stata prima spintonata, poi colpita con calci alla schiena fino a cadere a terra violentemente, battendo la testa. Trasportata d’urgenza all’ospedale San Paolo, è stata successivamente trasferita al San Giovanni Bosco, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata per un trauma cranico. I medici escludono al momento pericoli per la vita, ma le sue condizioni restano serie.

Il gruppo, composto da quattro ragazzi tra i 12 e i 16 anni e due ragazze di 13 anni, è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza del supermercato e della zona circostante. Decisive anche le testimonianze dei presenti e le informazioni raccolte sui profili social dei giovani coinvolti.

I carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli, coordinati dalla Procura per i minorenni, hanno rintracciato i sei in una pasticceria di Fuorigrotta, dove erano seduti ai tavolini intenti a consumare dolci e bibite. Tutti sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di lesioni personali aggravate. Le singole posizioni sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Nessuno dei minorenni ha rilasciato dichiarazioni. I genitori, convocati dai militari, sono stati informati dell’accaduto e hanno assistito agli atti dell’indagine.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso una “ferma condanna per l’esecrabile gesto” e ha manifestato vicinanza alla vittima. È stata inoltre disposta un’intensificazione dei controlli nell’area interessata, mentre il caso sarà discusso nella prossima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.