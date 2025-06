Scippano collanina a donna che attraversa le strisce pedonali e si danno alla fuga. Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 19enne napoletano e denunciato due minorenni per furto con strappo, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, al termine di un inseguimento ad alta tensione per le strade del centro.

Napoli, strappano collana a donna che attraversa la strada e scappano: bloccati 19enne e due minorenni

Tutto è iniziato in via Galileo Ferraris, dove gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno sorpreso tre giovani a bordo di un’auto mentre strappavano una catenina d’oro dal collo di una donna che stava attraversando sulle strisce pedonali. Alla vista della volante, i tre — il 19enne alla guida e due minori come passeggeri — si sono dati alla fuga, dando inizio a un pericoloso inseguimento per le vie cittadine.

La corsa, che ha messo a rischio la sicurezza della circolazione stradale, si è protratta fino all’uscita della tangenziale di Capodimonte, dove i fuggitivi hanno abbandonato il veicolo tentando di dileguarsi a piedi. La fuga, tuttavia, si è conclusa poco dopo, quando i poliziotti sono riusciti a raggiungerli e bloccarli: durante le fasi dell’arresto è infatti scoppiata una colluttazione. Il 19enne è stato tratto in arresto e dovrà rispondere delle accuse dinanzi all’autorità giudiziaria. I due minori, invece, sono stati denunciati in stato di libertà e riaffidati alle rispettive famiglie.