Momenti di forte tensione si sono verificati in Via Consalvo a Fuorigrotta, Napoli, dove una pattuglia della Polizia Locale è stata brutalmente aggredita da un individuo estraneo ai fatti durante un intervento per la rimozione di un’auto in sosta irregolare. L’uomo è stato arrestato.

Fuorigrotta, pugni e calci ai vigili mentre rimuovono macchina in secolda fila. Arrestato

Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata stavano procedendo agli accertamenti su una Hyundai i20 parcheggiata in seconda fila, creando intralcio alla circolazione. Mentre eseguivano le verifiche, sono stati improvvisamente avvicinati da un uomo in evidente stato di agitazione, che ha iniziato a insultarli e minacciarli, per poi passare all’aggressione fisica davanti a numerosi passanti.

Nonostante i tentativi di contenere la situazione e riportare la calma, l’aggressore ha continuato con comportamenti violenti: ha spintonato gli agenti, colpendoli con pugni, gomitate e calci, coinvolgendo anche gli operatori giunti in rinforzo dalla Unità Operativa San Lorenzo.

L’uomo, risultato avere precedenti specifici, è stato infine bloccato, ammanettato e condotto in stato di arresto presso il Comando centrale della Polizia Locale di Napoli, in via De Giaxa. Uno degli agenti è dovuto ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale Del Mare, dove gli sono state diagnosticate contusioni al costato e allo stomaco, con una prognosi di sette giorni. Il giudice, nel corso del processo per direttissima, ha convalidato l’arresto, rinviando alla prossima udienza la decisione sulla condanna. L’episodio rilancia il tema della sicurezza degli operatori di Polizia Locale durante gli interventi sul territorio.