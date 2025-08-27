Appare ormai certa la pista dell’omicidio nelle indagini riguardanti il ritrovamento del 50enne senza vita in via Andrea d’Isernia, quartiere Posillipo, a pochi passi da via Chiaia. L’uomo sarebbe stato brutalmente ucciso al termine di una violenta lite all’interno di una baracca situata in una zona degradata, proprio accanto a strade frequentate quotidianamente da auto di lusso e famiglie benestanti.

Napoli, giallo di via d’Isernia: 50enne ucciso da un connazionale al culmine di una lite

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, la vittima sarebbe stata attaccata da un connazionale, anch’egli straniero e abituale frequentatore dello stesso riparo di fortuna, durante un alterco che è rapidamente degenerato in aggressione. Il 50enne sarebbe stato colpito ripetutamente a pugni e, in seguito, ferito con un frammento di vetro utilizzato come arma improvvisata. Dopo l’aggressione, l’autore del gesto si sarebbe dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

L’allarme e l’intervento dei soccorsi

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima della mezzanotte, tramite una telefonata anonima al 112 che segnalava la presenza di un uomo riverso sull’asfalto: «Correte in via Andrea d’Isernia, c’è un uomo a terra, forse morto». Sul posto sono giunte le pattuglie dei carabinieri della compagnia Napoli Centro e della stazione di Posillipo. I militari hanno trovato il corpo già privo di vita ai margini della strada.

Le indagini, coordinate dalla procura ordinaria, si sono immediatamente concentrate sulla comunità di persone in difficoltà che gravitano intorno alla baracca, rifugio precario vicino a un quartiere borghese. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, sperando di individuare la fuga dell’aggressore o le fasi della lite che hanno portato al delitto.