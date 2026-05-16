Incidente mortale sull’A1 tra Capua e Caianello: moto travolta da un tir, morta 50enne

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 16 maggio, lungo l’Autostrada A1 nel tratto compreso tra Capua e Caianello, in provincia di Caserta. Una donna di 50 anni, originaria della Puglia, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale che ha coinvolto una motocicletta e un tir.

Schianto sull’A1 nel casertano: inutili i soccorsi

La vittima viaggiava in direzione Roma a bordo della sua moto insieme ad altri motociclisti quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Dopo la caduta sull’asfalto, la 50enne sarebbe stata travolta da un mezzo pesante sopraggiunto pochi istanti dopo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. La donna sarebbe morta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto.

Indagini della Polizia Stradale sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente mortale avvenuto sull’A1 tra Capua e Caianello.

Al momento restano ancora da chiarire le cause che hanno portato la motociclista a perdere il controllo della moto. Non si esclude nessuna ipotesi, mentre gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini delle telecamere presenti lungo il tratto autostradale.

Salma trasferita all’ospedale di Caserta

Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, la salma della donna è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia, come previsto in casi simili.