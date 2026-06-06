Boscotrecase, Salvatore ucciso dopo lite per i rifiuti: due giovani fermati

Una banale discussione condominiale legata alla gestione dei rifiuti si è trasformata in una tragedia a Boscotrecase, in provincia di Napoli. Salvatore Solimene, 46 anni, è morto dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco al culmine di una lite scoppiata nel garage del complesso residenziale in cui viveva.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all’origine dello scontro ci sarebbero futili motivi legati al deposito dei sacchetti dell’immondizia. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino all’esplosione di alcuni colpi di pistola. Tre i proiettili sparati: due hanno colpito mortalmente la vittima.

Fermati due uomini per omicidio

Nella notte, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, coordinata dal pubblico ministero Emilio Prisco, ha emesso un decreto di fermo nei confronti di Fulvio Titas, 33 anni, e Antonio Guastafierro, 27 anni. I provvedimenti sono stati eseguiti dai Carabinieri della stazione di Trecase. Secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stato Antonio Guastafierro a premere il grilletto durante la lite culminata nell’omicidio.

Sequestrata la pistola con matricola abrasa

Le indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno consentito di recuperare e sequestrare l’arma utilizzata per il delitto: una pistola calibro 9 con matricola abrasa. Nel corso delle attività investigative sono stati inoltre rinvenuti tre bossoli, quattro proiettili inesplosi e i telefoni cellulari dei due indagati, ora al vaglio degli inquirenti per ricostruire con precisione le fasi che hanno preceduto e seguito l’omicidio.

Disposta l’autopsia sulla salma

La salma di Salvatore Solimene è stata sequestrata dall’autorità giudiziaria per consentire gli accertamenti medico-legali. I due fermati sono stati trasferiti in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia e delle successive decisioni dell’autorità giudiziaria.