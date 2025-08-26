Si tinge di giallo il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo avvenuto ieri sera in via Andrea D’Isernia, nel quartiere Posillipo, a Napoli, a pochi metri dal lungomare. La vittima, ancora senza identità, sarebbe di origine nordafricana e di età apparente intorno ai 50 anni. Si batte la pista dell’omicidio.

Napoli, cadavere in strada a Posillipo: si tratta di un 50enne

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro e della stazione di Posillipo. I rilievi sono stati affidati alla sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli, mentre le indagini sono coordinate dalle compagnie Napoli Centro.

Al momento non si esclude alcuna pista: i militari stanno lavorando per chiarire le cause del decesso e risalire all’identità dell’uomo. Tra le ipotesi prese in esame anche l’omicidio: la vittima sarebbe stata assassinata, probabilmente a mani nude, da qualcuno con cui aveva avuto una lite. Ad allertare le forze dell’ordine alcuni residenti, che hanno avvistato il cadavere riverso in strada.