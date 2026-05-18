Napoli, lite davanti al locale: 16enne picchiato e rapinato nel centro storico: indaga la Polizia

Ancora violenza nel cuore della movida napoletana. Un ragazzo di 16 anni è finito in ospedale dopo essere stato aggredito nella notte tra sabato e domenica in via Monteoliveto, nel centro storico di Napoli. Sul caso indaga il Commissariato Decumani della Polizia di Stato, che sta cercando di identificare i responsabili attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

La lite tra gruppi di adolescenti

Secondo le prime ricostruzioni investigative, tutto sarebbe nato da una banale discussione tra due gruppi di adolescenti. La lite sarebbe scoppiata inizialmente in via dei Carrozzieri a Monteoliveto, probabilmente per futili motivi legati a uno sguardo di troppo. Dopo il primo confronto verbale, alcuni ragazzi si sarebbero allontanati dirigendosi verso via Monteoliveto. Poco dopo, però, il gruppo con cui avevano discusso li avrebbe raggiunti nuovamente, facendo degenerare la situazione.

Calci e pugni contro il 16enne

Dalle prime informazioni raccolte dagli investigatori, sarebbero volati calci e pugni durante l’aggressione. Il 16enne sarebbe stato colpito violentemente fino a cadere a terra. Prima di fuggire, gli aggressori gli avrebbero anche sottratto 35 euro dal portafoglio. Il giovane è stato successivamente trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove i medici gli hanno diagnosticato lesioni giudicate guaribili in tre giorni.

Indagini del Commissariato Decumani

Sulla vicenda sono in corso le indagini del Commissariato Napoli Decumani. Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’area per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare tutti i soggetti coinvolti nell’aggressione. Gli investigatori stanno inoltre ascoltando testimoni e raccogliendo elementi utili per chiarire le responsabilità dei giovani coinvolti.