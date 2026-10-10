Napoli, fuggono all’alt e si schiantano contro una volante: tre arresti a Pianura

Tre uomini arrestati e tre persone ferite, tra cui due poliziotti. È il bilancio dell’inseguimento avvenuto nella mattinata del 9 ottobre a Napoli, iniziato sul raccordo Soccavo–Vomero e concluso in via Montagna Spaccata, nel quartiere Pianura.

La fuga dopo l’alt

Secondo la ricostruzione riportata da Repubblica, intorno alle 6 una pattuglia del commissariato Pianura ha intercettato una Renault Twingo segnalata come sospetta dalla sera precedente. Gli agenti hanno intimato l’alt, ma il conducente non si è fermato, dando il via a una fuga durata diversi chilometri.

L’inseguimento è terminato in via Montagna Spaccata, dove la Renault si è scontrata con un’altra volante, arrivata in supporto e proveniente dalla direzione opposta. L’auto della polizia ha riportato gravi danni.

Due agenti feriti

Nell’impatto sono rimasti feriti due poliziotti e uno degli occupanti della Twingo. Gli agenti sono stati accompagnati all’ospedale San Paolo, medicati e dimessi con una prognosi di dieci giorni. Il terzo ferito è rimasto ricoverato per ulteriori accertamenti.

Tre uomini arrestati

Due occupanti della Renault sono stati bloccati subito dopo lo schianto, mentre il terzo è stato fermato al termine di un breve inseguimento a piedi. A bordo della vettura sono stati trovati e sequestrati due scaldacolli.

I tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, in attesa del processo con rito direttissimo. Le loro responsabilità dovranno essere accertate dall’autorità giudiziaria.