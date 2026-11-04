Conto alla rovescia per il Marano Ragazzi Spot Festival. Dal 9 al 14 novembre l’Auditorium Giancarlo Siani ospiterà studenti da tutta Italia. La 29esima edizione sarà presentata il 5 novembre, alle 11, alla Fondazione Pol.I.S. di Napoli. il tema scelto quest’anno è “Connessioni”. Un invito a costruire legami, comunità e solidarietà attraverso l’incontro e la partecipazione.

Marano Ragazzi Spot Festival, tutto pronto per la 29esima edizione: si inizia lunedì 9

Il Festival punta a coinvolgere bambini, studenti e giovani filmmaker, promuovendo i valori della Costituzione italiana. Il cinema diventa così uno strumento educativo per conoscere le differenze, raccontare nuove storie e favorire il dialogo tra culture e generazioni.

La partecipazione internazionale conferma il valore della manifestazione: sono 1.759 le opere pervenute da 115 Paesi, delle quali 60 selezionate e provenienti da 18 nazioni.

Il programma prevede tre concorsi: International Youth Contest, articolato nelle sezioni Filmmakers e Students, Concorso Spotragazzi e Concorso Animazioni. Sono inoltre previsti riconoscimenti speciali, tra cui il Premio CIPS, il Premio LIBERA, il Premio Enrico Trucco alla creatività e i Premi del Pubblico, assegnati dagli studenti di 50 scuole italiane.

Il Marano Ragazzi Spot Festival 2026 si conferma un’importante occasione di incontro e crescita, capace di valorizzare il talento dei giovani e promuovere una cittadinanza consapevole attraverso le immagini.

La manifestazione è realizzata in partenariato con il Comune di Marano di Napoli, LIBERA, università, accademie, fondazioni e associazioni, con l’adesione di 96 plessi appartenenti a 47 istituzioni scolastiche italiane.