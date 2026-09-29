Ponticelli, fugge all’alt e poi impatta contro la Volante della Polizia: arrestato 32enne

Scappa all’alt, impatta contro la macchina della Polizia e poi tenta la fuga a piedi. Un 32enne con precedenti di polizia è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Ponticelli con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni della Pubblica amministrazione.

Ponticelli, fuga all’alt e scontro con la polizia: arrestato 32enne

L’episodio è avvenuto in via Angelo Camillo de Meis, dove i poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’auto con a bordo l’uomo. Alla vista della pattuglia, il 32enne avrebbe accelerato senza fermarsi all’alt intimato dagli agenti.

Ne è nato un breve inseguimento durante il quale l’auto del fuggitivo ha urtato la vettura di servizio. Poco dopo l’uomo ha abbandonato il mezzo e ha tentato di proseguire la fuga a piedi. Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato dopo una colluttazione. Durante il controllo dell’automobile i poliziotti hanno inoltre trovato una dose di cocaina. Il 32enne è stato quindi arrestato e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.