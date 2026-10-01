Un tentato furto a Giugliano, poi la fuga in auto e un lungo inseguimento terminato nel rione 219 di Melito. È quanto accaduto nelle prime ore della mattinata di ieri, 30 settembre, quando tre persone sono state arrestate dai militari della Guardia di Finanza.

Furto a Giugliano, fuga fino al rione 219 di Melito: tre arresti dopo l’inseguimento

Secondo quanto riportato da Melitonline, i tre sarebbero stati sorpresi dalle Fiamme Gialle mentre tentavano di compiere un furto nel territorio di Giugliano, in zona via Colonne. Nel mirino una macchina parcheggiata all’esterno dell’ufficio postale. Una volta scoperti, avrebbero cercato di allontanarsi rapidamente a bordo di un’automobile, dirigendosi verso Melito.

Ne è nato un inseguimento per le strade giuglianesi, persino nella stretta via Gioberti, e proseguito fino al quartiere popolare della “219” di Melito. Durante la fuga, i malviventi avrebbero spruzzato anche polvere dagli estintori nel tentativo di mettere fuori strada i finanzieri. La corsa in auto si è conclusa tra via Madrid e via Salvatore Di Giacomo, dove la vettura sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente. Dopo lo schianto, gli occupanti hanno abbandonato il mezzo e hanno tentato di proseguire la fuga a piedi tra le palazzine del quartiere. I finanzieri sono però riusciti a raggiungerli e bloccarli.

Le accuse

Per i tre è quindi scattato l’arresto con le accuse di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Tra gli arrestati figura anche un 22enne di Melito che, stando alle informazioni riportate dalla testata locale, era già sottoposto all’obbligo di dimora nell’ambito di un procedimento relativo a una truffa avvenuta nei mesi scorsi in Toscana. Gli arrestati sono attesi davanti al giudice del Tribunale di Napoli Nord, ad Aversa, per il rito direttissimo. Il 22enne melitese sarà assistito dall’avvocato Isidoro Niola.