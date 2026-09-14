Pozzuoli, inseguimento da brividi: 15enne e 17enne fuggono su uno scooter rubato

Vedono i Carabinieri, ignorano l’alt e accelerano dando il via a un inseguimento per le strade della città. È quanto accaduto a Pozzuoli, nella zona di via Napoli, dove sono stati arrestati due minorenni di 15 e 17 anni. I militari della locale stazione stavano pattugliando le strade quando la loro attenzione è stata attirata da uno scooter con a bordo i due giovanissimi.

Non si fermano all’alt, parte l’inseguimento

Secondo quanto ricostruito, i Carabinieri hanno deciso di effettuare un controllo e hanno intimato l’alt. Il conducente, però, invece di fermarsi avrebbe accelerato, tentando di seminare la pattuglia.

La fuga è durata poco. Il 15enne alla guida avrebbe perso il controllo dello scooter, facendo finire il mezzo a terra. I militari sono così riusciti a bloccare entrambi i ragazzi.

Scooter rubato e arnesi da scasso nel sottosella

Durante i successivi accertamenti, i Carabinieri hanno scoperto che lo scooter risultava rubato. Nel vano sottosella sarebbero stati inoltre rinvenuti arnesi da scasso e una centralina elettronica.

Per entrambi è scattato l’arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. I due sono stati inoltre denunciati per ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli e fuga pericolosa.

Il 15enne, che secondo la ricostruzione era alla guida dello scooter, è stato denunciato anche per guida senza patente.

Al termine delle operazioni, i due minorenni sono stati trasferiti al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a disposizione dell’autorità giudiziaria.