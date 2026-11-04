È stato condannato in Appello a 17 anni e un mese di reclusione Arturo Taglialatela, ritenuto dai giudici colpevole dell’omicidio di Corrado Finale, 19enne ucciso a Marano, in provincia di Napoli, il 15 settembre del 2024. Il giovane era in sella al proprio scooter con un amico quando l’imputato lo investì con la propria auto in Via del Mare, secondo l’accusa, per motivi sentimentali.

Morte del giovane Corrado: imputato condannato a 17 anni anche in Appello

La sentenza si scosta di poco da quella arrivata in primo grado a settembre del 2025: lo sconto di pena è di tre mesi. Taglialatela ha dovuto rispondere delle accuse di omicidio volontario e tentato omicidio.

A difendere la famiglia della vittima, parte civile, gli avvocati Adriano Cafiero e Arianna Mocerino: “È arrivata la conferma dell’ipotesi di omicidio volontario di Corrado Finale e il tentato omicidio di Umberto Galdierio (amico in sella allo scooter quel giorno, ndr), quindi siamo molto soddisfatti”, hanno dichiarato.

A margine si è espressa anche la mamma della vittima, Assunta: “Nessuno mi restituirà Corrado – ha detto – ma adesso speriamo che l’imputato sconti tutta la sua pena. Non ci ha mai chiesto perdono né si è mai presentato in aula, non so proprio chi sia. Ma è arrivata la giustizia”. Stamattina, sui social, la donna aveva espresso ancora una volta tutto il proprio dolore: “Noi la nostra condanna l’abbiamo avuta due anni fa”.

La collisione volontaria

Quel 15 settembre, Corrado era sul proprio veicolo a due ruote insieme all’amico quando, secondo la ricostruzione degli investigatori, il mezzo fu inseguito e speronato da un’auto guidata da Aurelio Taglialatela, allora diciannovenne.

Alla base dell’inseguimento, secondo l’accusa, c’erano contrasti precedenti tra Taglialatela e Galdiero, legati anche a una vicenda sentimentale. Corrado, estraneo a quel conflitto, si trovò coinvolto. Lo speronamento fece cadere i due giovani: Corrado morì, mentre l’amico rimase ferito.

Taglialatela fu poi accusato di omicidio volontario e tentato omicidio. Il procedimento si è svolto con rito abbreviato e, nel settembre 2025, è arrivata la condanna in primo grado a 17 anni e 4 mesi di reclusione, sostanzialmente confermata quest’oggi.

Il 14 ottobre Memorial dedicato a Corrado

Lo scorso 14 ottobre, in occasione di quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno, famiglia e amici organizzarono una partita di calcio per ricordare Finale, ai Campi Umberti di San Rocco, Marano.