Il consigliere regionale del Partito Democratico, Marco Villano, ospite a Campania Oggi, alla vigilia della scadenza del 5 novembre: «Matacena renda irrevocabili le dimissioni». Duro affondo sulla maggioranza, sul caso del polo oncologico e sui finanziamenti persi. Sul centrosinistra:«Sono favorevole alle primarie».

Aversa, Villano boccia Matacena: «La soluzione migliore è tornare al voto»

La crisi politica ad Aversa, il futuro dell’amministrazione comunale e le prospettive di un possibile ritorno alle urne. Un confronto che arriva in un momento particolarmente delicato per la politica aversana, con il conto alla rovescia verso il 5 novembre, data entro la quale il sindaco Franco Matacena dovrà decidere se ritirare le dimissioni presentate nelle scorse settimane oppure confermarle definitivamente, aprendo la strada a nuove elezioni nella prossima primavera.

«Matacena renda irrevocabili le dimissioni»: per Villano sono solo uno strumento di trattativa e non nasconde la propria posizione critica nei confronti dell’attuale amministrazione. Secondo il consigliere regionale, se Matacena volesse davvero imprimere una svolta e dimostrare uno scatto d’orgoglio, dovrebbe rendere irrevocabili le proprie dimissioni.

Il rappresentante del PD ricorda come il sindaco abbia più volte rivendicato la propria natura civica e la volontà di andare oltre gli schemi tradizionali della politica. Un’impostazione che Villano contesta apertamente. Il mancato chiarimento dopo 17 giorni dalle dimissioni, a suo giudizio, confermerebbe che la vicenda è legata principalmente alla ricerca di un nuovo equilibrio politico. Le dimissioni, dunque, non sarebbero una scelta definitiva, ma una leva per riaprire il confronto con una parte della maggioranza.

Il nodo Giovanni Innocenti e Forza Italia: «È una questione di rapporti di forza»

Al centro dello scontro c’è soprattutto il rapporto con il gruppo di Giovanni Innocenti, esponente di Forza Italia e componente della segreteria regionale del partito. Villano evita di parlare di ricatti o condizionamenti personali, ma individua nella vicenda un problema politico più profondo.

Quando manca un programma condiviso e non esiste una visione comune sul futuro della città, spiega, i rapporti tra le forze politiche finiscono inevitabilmente per basarsi sui rapporti di forza. Il gruppo di Forza Italia rappresenta oggi un elemento determinante per gli equilibri del Consiglio comunale, tanto da poter condizionare la possibilità stessa di celebrare le sedute.

Secondo Villano, il problema è l’assenza di una maggioranza con un’identità politica definita e una leadership riconosciuta da tutti i suoi componenti.

Polo oncologico, Villano: «Uno dei momenti più bassi della politica aversana»

Tra gli episodi più gravi della crisi amministrativa, Villano cita il Consiglio comunale andato deserto sul tema del polo oncologico. Una vicenda che considera uno dei momenti più bassi della recente vita politica cittadina, perché riguarda un argomento sanitario sul quale sarebbe stato necessario superare ogni divisione politica.

Il consigliere sottolinea che il punto era stato inserito all’ordine del giorno con la volontà di tutti iconsiglieri comunali, ma successivamente sarebbero intervenute nuove dinamiche e trattative che ne avrebbero impedito la discussione. Una situazione che, secondo la sua ricostruzione, dimostrerebbe come anche le questioni di interesse generale finiscano per essere subordinate agli equilibri politici.

«Aversa è commissariata di fatto»: nel mirino i finanziamenti persi e le opere incompiute

Villano parla di una città che vive una condizione di «commissariamento di fatto», con un’amministrazione incapace di portare avanti questioni importanti e di garantire continuità all’azione di governo. A sostegno della propria analisi cita la perdita di finanziamenti per opere pubbliche, a partire dagli 1,8 milioni di euro destinati alla realizzazione di un palazzetto dello sport da 400 posti.

Secondo quanto riferito dal consigliere regionale, l’appalto era stato completato, la gara assegnata e mancava soltanto la firma del contratto per procedere alla realizzazione dell’opera. Il finanziamento sarebbe andato perso a causa di una vicenda politica interna alla maggioranza. Un altro finanziamento da 1,8 milioni di euro sarebbe invece sfumato per l’ampliamento di un sottopassaggio tra Aversa e Teverola.

Ritorno alle urne? «È quello che conviene ad Aversa»

La posizione del consigliere regionale sul futuro amministrativo della città è chiara: la soluzione migliore sarebbe tornare al voto. Villano precisa che non si tratta di una valutazione dettata da convenienze di partito o da una strategia del centrosinistra, ma dalla necessità di restituire ad Aversa un’amministrazione in grado di governare.

Secondo il rappresentante del PD, continuare a trascinare una situazione di incertezza, con trattative continue e una maggioranza che fatica a trovare un punto di equilibrio, non farebbe altro che danneggiar eulteriormente la città.

Centrosinistra, Villano ammette i ritardi:«Bisogna selezionare una vera classe dirigente»

Nel corso dell’intervista è emerso anche il tema delle prospettive del centrosinistra in vista di eventuali elezioni anticipate. Villano assicura che le forze di opposizione stanno lavorando a un percorso comune e alla costruzione di un programma condiviso, pur ammettendo che i partiti scontano ancora un ritardo nella propria organizzazione.

Per il consigliere regionale, il futuro della coalizione non può essere costruito soltanto attraverso l’aggregazione di liste e candidati in funzione del risultato elettorale. Occorre invece restituire centralità ai partiti, affidando loro il compito di selezionare una classe dirigente preparata e capace non soltantodi vincere le elezioni, ma soprattutto di governare.

Regione Campania, Villano difende Fico: «Stiamo costruendo una nuova macchina amministrativa»

Dalla politica aversana il confronto si è poi spostato sull’attività del Consiglio regionale e sulle criticheche il centro destra sta rivolgendo al presidente della Campania Roberto Fico. Villano difende l’operato della nuova amministrazione regionale, sostenendo che sia in corso un lavoro di costruzione della macchina amministrativa e di definizione delle priorità politiche.

Tra gli obiettivi indica il rafforzamento della sanità pubblica e la gestione pubblica dell’acqua, considerate direttrici importanti per il nuovo corso regionale. Il consigliere respinge le accuse dell’opposizione,sostenendo che le critiche del centro destra non siano accompagnate da proposte alternative sufficientemente concrete.

Campo largo, Villano favorevole alle primarie:«Servono partecipazione ed entusiasmo»

In chiusura, spazio anche al confronto sulla futura leadership del cosiddetto campo largo e sull’eventuale ricorso alle primarie per individuare il candidato alla guida della coalizione. Su questo punto Villano si dichiara favorevole, considerando le primarie uno strumento fondamentale per coinvolgere direttamente gli elettori.

Non devono diventare uno scontro tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ma un’occasione diconfronto sui programmi e sulle idee per il futuro. Secondo il consigliere regionale, la partecipazione popolare può contribuire a restituire entusiasmo alla politica e a coinvolgere nuovamente cittadini che negli ultimi anni si sono progressivamente allontanati dai partiti.

Adesso la parola passa a Franco Matacena: il 5 novembre sarà il giorno decisivo per capire se l’esperienza amministrativa proseguirà oppure se Aversa tornerà al voto nella prossima primavera.