Tre giovani di 21, 22 e 26 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di concorso in furto aggravato. L’operazione è avvenuta nella serata di ieri in via Della Libertà, ad Afragola, dove gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione di un furto di uno scooter in corso.

Afragola, sorpresi a rubare uno scooter: arrestati tre giovani tra i 21 e i 26 anni

A entrare in azione sono stati i poliziotti del Commissariato di Afragola che, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno ricevuto dalla Sala Operativa la segnalazione di alcuni soggetti intenti a rubare un motociclo. Giunti rapidamente sul posto, gli agenti hanno individuato tre giovani. Due di loro, il 21enne e il 26enne, si trovavano nei pressi dello scooter e stavano tentando di manometterlo, mentre il 22enne era posizionato all’esterno di un’autovettura.

Alla vista della Polizia, i tre hanno cercato di rifugiarsi velocemente nell’auto, ma il tentativo non è riuscito. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccarli prima che potessero allontanarsi. Durante il controllo del veicolo, i poliziotti hanno inoltre rinvenuto tre cacciaviti e una tenaglia in ferro, strumenti potenzialmente utilizzabili per forzare e manomettere i mezzi.

Gli accertamenti successivi, supportati anche dall’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, hanno permesso agli investigatori di ricostruire quanto accaduto e di collegare i tre giovani al furto dello scooter. Per tutti è quindi scattato l’arresto con l’accusa di concorso in furto aggravato. Due degli arrestati, il 22enne e il 26enne, risultano già avere precedenti di polizia. Il motorino rubato è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.