Questa mattina, un 43enne extracomunitario è entrato nel Duomo di Napoli. Ha raggiunto uno degli altari della cattedrale dove è esposto un busto di San Gennaro completo di mitra.

Si è avvicinato alla statua, ha agguantato il prezioso copricapo vescovile e si è allontanato.

Napoli, follia al Duomo di Napoli: 43enne ruba mitra del busto di San Gennaro

Il custode se n’è accorto e ha allertato il 112. La centrale operativa del comando provinciale di Napoli ha individuato il soggetto grazie alle telecamere presenti davanti al sagrato e ha allertato via radio la pattuglia dell’Esercito. Questi hanno seguito le indicazioni dell’operatore e bloccato il 43enne.

Pochi istanti dopo sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e arrestato l’uomo. Recuperato il cimelio. Il 43enne risponderà di tentato furto aggravato ed è ora in attesa di giudizio.