Napoli, 16enne armato fermato in via Duomo: aveva una pistola clandestina pronta a sparare

Nella tarda serata di ieri, domenica 17 maggio, la Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 16 anni con l’accusa di porto abusivo di arma clandestina. Il minorenne è stato inoltre denunciato per ricettazione.

Controlli della Polizia in via Duomo

L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato Decumani. I poliziotti, mentre transitavano in via Duomo, hanno notato uno scooter con a bordo il giovane, decidendo di procedere al controllo. Durante la perquisizione, il 16enne è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica con matricola abrasa, dunque clandestina, completa di caricatore rifornito con 4 cartucce calibro 6,35.

Arrestato e trasferito ai Colli Aminei

Alla luce di quanto scoperto, gli agenti hanno immediatamente arrestato il giovane. Dopo le formalità di rito, il minorenne è stato accompagnato presso la struttura di prima accoglienza per minori dei Colli Aminei, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.