Giugliano, guerra agli sversamenti illeciti: 21 denunciati e patente ritirata grazie alle telecamere

Prosegue il contrasto agli sversamenti abusivi di rifiuti nel territorio di Giugliano. Nel corso del primo semestre del 2026 i Carabinieri Forestali del Nucleo di Pozzuoli hanno denunciato 21 persone all’Autorità giudiziaria per il reato di abbandono illecito di rifiuti.

L’attività investigativa è stata condotta attraverso un sistema di videosorveglianza installato nelle aree maggiormente colpite dal fenomeno, in particolare nelle zone periferiche e nell’agro giuglianese, già interessate in passato da interventi di bonifica effettuati dal Comune e dalla struttura del Commissario straordinario per la Terra dei Fuochi, il generale Giuseppe Vadalà.

Dalle telecamere agli identificativi dei responsabili

Le immagini registrate hanno documentato numerosi episodi di abbandono di rifiuti. In alcuni casi si trattava di semplici sacchetti lanciati dai finestrini delle auto, anche da conducenti molto giovani; in altri, invece, di veri e propri scarichi di rifiuti speciali effettuati da veicoli che si fermavano lungo le strade secondarie per liberarsi del carico.

Tra gli episodi più significativi, i militari hanno ripreso un’autovettura il cui assetto posteriore si è sollevato visibilmente dopo lo scarico, particolare che ha confermato la presenza di un ingente quantitativo di rifiuti trasportato fino a quel momento.

Denunciati tutti e disposto il ritiro della parente

L’analisi dei filmati ha consentito ai Carabinieri Forestali del Gruppo di Napoli di risalire all’identità dei 21 responsabili, successivamente rintracciati e denunciati. Per tutti gli indagati è stato disposto anche il ritiro della patente di guida, misura prevista dalla normativa per questo tipo di violazioni. L’operazione conferma l’intensificazione dei controlli contro i reati ambientali in un territorio da anni alle prese con il fenomeno delle discariche abusive. L’obiettivo dell’Arma è scoraggiare nuovi episodi di abbandono illecito di rifiuti e tutelare l’ambiente, la salute pubblica e il decoro urbano.