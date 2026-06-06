Rapine ai cittadini bengalesi a San Gennaro Vesuviano: arrestati quattro giovani, tra loro due minorenni

Quattro giovani, due dei quali minorenni, sono stati raggiunti da misure cautelari nell’ambito di un’indagine su una serie di rapine commesse ai danni di cittadini bengalesi nel territorio di San Gennaro Vesuviano.

L’operazione, eseguita dai Carabinieri della Stazione di San Gennaro Vesuviano con il supporto della Compagnia di Nola, è scattata su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nola, su richiesta della Procura della Repubblica. Tra i destinatari dei provvedimenti figurano due 17enni, un 23enne e un 24enne, ritenuti gravemente indiziati di aver preso parte a numerosi episodi criminali avvenuti tra gennaio e febbraio 2026.

Rapine e aggressioni ai danni della comunità bengalese

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due giovani avrebbero agito tra gennaio e febbraio 2026 insieme a due minorenni. Le vittime venivano individuate per strada e successivamente aggredite fisicamente per sottrarre loro denaro contante. Gli episodi si sarebbero verificati in diverse zone del territorio comunale di San Gennaro Vesuviano, generando forte preoccupazione all’interno della comunità bengalese residente nell’area.

Le indagini partite dalle immagini di videosorveglianza

L’inchiesta è nata grazie alla segnalazione di un cittadino residente, contattato da una delle vittime che chiedeva di visionare le registrazioni del sistema di videosorveglianza privata. Da quel momento i Carabinieri hanno avviato una serie di accertamenti che hanno permesso di individuare altre persone offese e raccogliere ulteriori denunce. Fondamentale si è rivelata l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere comunali e dai sistemi di sorveglianza privati, che ha consentito agli investigatori di identificare i veicoli utilizzati dai presunti responsabili durante le azioni criminali.

Sequestrati una mazza da baseball e un falso distintivo

Nel corso delle perquisizioni delegate dall’autorità giudiziaria sono stati rinvenuti gli indumenti utilizzati durante le rapine, una mazza da baseball in alluminio e un distintivo da Guardia Particolare Giurata. Secondo gli inquirenti, il distintivo veniva esibito alle vittime durante le aggressioni, mentre la mazza sarebbe stata utilizzata per intimidire e, in alcuni casi, colpire i cittadini bengalesi presi di mira. I quattro giovani sono stati rintracciati nelle rispettive abitazioni. Per loro sono scattate misure cautelari differenziate tra custodia in carcere e arresti domiciliari, in relazione alle valutazioni dell’autorità giudiziaria.