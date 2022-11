Dopo il furto e il ritrovamento lampo della Mini Countryman di Kvicha Kvaratskhelia, idolo dei tifosi napoletani, nella giornata di oggi, sabato 5 novembre, è stata rubata l’auto della moglie del calciatore del Napoli Kim Min-Jae.

Napoli, rubata l’auto della moglie di Kim Min-Jae

La vettura, una Fiat 500, era parcheggiata a Posillipo nei pressi dall’appartamento del giocatore coreano. Impossibile non ipotizzare un collegamento tra due episodi avvenuti a così breve distanza, ma per gli investigatori al momento non vi sono elementi per affermarlo. Negli ambienti della società l’ipotesi accreditata è quella della semplice coincidenza: la dinamica dei due episodi è infatti molto diversa.

Sui due furti indaga la polizia con il coordinamento del pool di pm che si occupano di reati connessi con il calcio.