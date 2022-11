È stata ritrovata questa sera, in meno di 24 ore dal furto, l’auto di Kvaratskheila. Come apprende in anteprima Teleclubitalia.it, la Mini Countryman appartenente al calciatore georgiano è stata identificata in un vialetto di Trentola Ducenta, vicino Aversa.

Furto a Pozzuoli, ritrovata l’auto del giocatore del Napoli

A ritrovarla gli agenti di Polizia. La vettura sembra in buone condizioni. Proprio oggi aveva fatto il giro del web la notizia del furto della macchina avvenuto a Monteruscello (Pozzuoli), nel parco Cuma, dove il giocatore azzurro attualmente risiede.

I malviventi si erano introdotti questa notte nella sua villetta appropriandosi delle chiavi dell’auto e portandola via mentre la vittima dormiva.

Dopo la denuncia sporta presso il commissariato di Pozzuoli, Kvara è andato regolarmente agli allenamenti. Nel frattempo gli estremi della macchina sono stati trasmessi alle volanti della zona, che hanno identificato la macchina poco fa. Un sospiro di sollievo dunque per il nuovo campione del Napoli dopo la disavventura subita questa notte.