Napoli, cartello stradale crivellato di colpi: individuati 21 fori. Indagano i Carabinieri

Momenti di tensione a Napoli, in via Salita dello Scudillo, all’altezza del civico 41, dove sono intervenuti i Carabinieri in seguito alla segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero esploso alcuni colpi contro un cartello segnaletico del Comune di Napoli, un tabellone stradale che delimita un’area interdetta al passaggio pedonale, per poi allontanarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Ventuno fori sul cartello, nessun bossolo a terra

Giunti sul posto, i militari dell’Arma non hanno rinvenuto bossoli sull’asfalto. Sul cartello stradale, invece, sono stati individuati 21 fori, segno evidente dell’esplosione di numerosi colpi d’arma da fuoco. L’area è stata messa in sicurezza per consentire gli accertamenti tecnici.

Indagini in corso dei Carabinieri

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della compagnia Napoli Stella, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Gli investigatori dovranno chiarire anche se alcuni dei fori presenti sul cartello stradale siano antecedenti all’episodio segnalato o riconducibili a precedenti danneggiamenti. Al vaglio eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.