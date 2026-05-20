Acerra. Colpi di pistola contro un appartamento nella serata: indagano i carabinieri

Paura nella tarda serata di ieri ad Acerra, dove ignoti hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro le finestre di un appartamento situato in via Dublino 25. Uno dei proiettili ha raggiunto l’interno dell’abitazione, facendo scattare l’allarme tra i residenti.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che hanno effettuato i rilievi e il sopralluogo. Le indagini sono affidate ai militari della stazione di Acerra e al nucleo operativo di Castello di Cisterna per chiarire dinamica e matrice dell’episodio. Non si esclude alcuna pista: dalla stesa al raid intimidatorio.