Attimi di paura a Mugnano di Napoli, dove intorno alle 12:30 di oggi si sono uditi colpi d’arma da fuoco in Corso Italia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli, allertati da diverse segnalazioni.

Mugnano, agguato in pieno giorno: 26enne ferito a colpi d’arma da fuoco

Secondo una prima ricostruzione, poco prima dell’arrivo dei militari un individuo, in sella a una moto di grossa cilindrata, avrebbe esploso almeno un colpo d’arma da fuoco contro un’autovettura. A bordo del veicolo si trovava un 26enne di Melito, già noto alle forze dell’ordine, che è rimasto ferito.

Il giovane è stato colpito alla gamba sinistra ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’agguato non sono stati rinvenuti bossoli, elemento che potrebbe complicare il lavoro degli investigatori. Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e chiarire la matrice del gesto.